ФСБ сообщила о попытке взрыва одного из высоких руководителей Минобороны

ФСБ: одного из руководителей МО РФ хотели взорвать бомбой под видом пауэрбанка

Одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, украинский агент приехал в Москву с Украины через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. Спецслужбы планировали взорвать российского чиновника в служебном автомобиле с помощью бомбы в виде пауэрбанка с прикрепленными магнитами.

Агента курировала его завербованная жена, которая живет в городе Миргороде Полтавской области.

Уже на территории столичного региона агент нашел подготовленный тайник с самодельный взрывным устройством и системой видеонаблюдения. Бомбу нужно было заложить под служебный автомобиль чиновника, водителем которого был близкий родственник украинского агента. Устройство планировали взорвать дистанционно с территории Украины, а затем отправить агента в одну из стран ЕС.

Сотрудники ФСБ сорвали серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.

Ранее в Абхазии задержали мужчину, подозреваемого в работе на разведку Украины.