Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ сообщила о попытке взрыва одного из высоких руководителей Минобороны

ФСБ: одного из руководителей МО РФ хотели взорвать бомбой под видом пауэрбанка
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, украинский агент приехал в Москву с Украины через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. Спецслужбы планировали взорвать российского чиновника в служебном автомобиле с помощью бомбы в виде пауэрбанка с прикрепленными магнитами.

Агента курировала его завербованная жена, которая живет в городе Миргороде Полтавской области.

Уже на территории столичного региона агент нашел подготовленный тайник с самодельный взрывным устройством и системой видеонаблюдения. Бомбу нужно было заложить под служебный автомобиль чиновника, водителем которого был близкий родственник украинского агента. Устройство планировали взорвать дистанционно с территории Украины, а затем отправить агента в одну из стран ЕС.

Сотрудники ФСБ сорвали серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.

Ранее в Абхазии задержали мужчину, подозреваемого в работе на разведку Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами