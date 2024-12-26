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На Урале власти извинились за новогодние костюмы на памятниках

Глава Ирбита Юдин сообщил, что новогодние костюмы с памятников будут сняты
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ИРБИТ. Официально/VK

Власти уральского города Ирбит приняли решение снять костюмы Деда Мороза и Снегурочки с памятников Владимиру Ленину и Екатерине II из-за недовольства местных жителей. Об этом сообщил глава города Николай Юдин во «ВКонтакте».

В своем заявлении чиновник подчеркнул, что памятники «переодели» для того, чтобы создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. По его мнению, такая акция не может оскорбить память Екатерины II или Ленина.

«Вместе с тем, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки, принято решение сегодня костюмы снять. Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели», — сообщил Юдин.

До этого в соцсетях местные жители раскритиковали переодевание памятников, отметив, что монумент Ленину является символом исторической эпохи и идеологии.

Ранее неизвестные облили памятник Ленину в Москве красной краской.

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