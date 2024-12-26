На Урале памятники нарядили в новогодние костюмы

В администрации Ирбита объяснили костюмы на памятниках Екатерине II и Ленину

В Ирбите Свердловской области раскритиковали идею нарядить памятники Владимиру Ленину и Екатерине II в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В администрации города пояснили, что сделали это для создания новогодней атмосферы, а не с целью задеть чьи-либо чувства.

«На площади памятники Ленину и Екатерине II на дни празднования Нового года преобразили в Деда Мороза и Снегурочку. При этом организаторы этого «переодевания» ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается», — сообщили чиновники.

В администрации пообещали снять костюмы с памятников после праздников.

До этого в соцсетях местные жители раскритиковали переодевание памятников, отметив, что монумент Ленину является символом исторической эпохи и идеологии.

Власти Новосибирска объяснили отказ в установке памятника Иосифу Сталину на территории Монумента Славы тем, что он испортит культурное наследие.

Ранее неизвестные облили памятник Ленину в Москве красной краской.