На юге Москвы рабочие нашли в люке человеческие останки

Прокуратура: на Чертановской улице в Москве в канализационном люке нашли останки

На Чертановской улице в Москве нашли человеческие останки. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, останки нашли во время проведения работ. Опубликованные кадры свидетельствуют, что их обнаружили в канализационном люке.

Чертановская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки, которую начали после обнаружения. Останки отправили на экспертизу для установления личности погибшего и обстоятельств трагедии.

Накануне в Санкт-Петербурге нашли останки журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, с которым 20 лет назад расправился бывший сотрудник милиции Михаил Смирнов.

В декабре этого года полковник МВД в отставке Смирнов признался в преступлении, которое совершил в июне 2004 года. 60-летнего Смирнова задержали в мае 2024 года. По данным 78.ru, полковник выполнял задания Леонида Колесникова — человека, известного в криминальном мире. По данным «Фонтанки», после признания вины экс-полковник заявил о желании уйти на СВО.

Как отметила «Фонтанка», широкомасштабная поисковая операция Следственного комитета длилась семь дней. Сам бывший милиционер указал следователям место, где закопал журналиста, однако поиски были осложнены тем, что за 20 лет серьезно изменился ландшафт.

Ранее в закрытом российском городе нашли обезглавленное тело пенсионерки.