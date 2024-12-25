В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста

СК: в Петербурге обнаружены останки убитого 20 лет назад журналиста Максимова

В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году бывшим сотрудником милиции Михаилом Смирновым. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

«В течение нескольких суток велась работа по поиску места захоронения, и в результате удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Фонтанка», широкомасштабная поисковая операция Следственного комитета длилась семь дней. Сам бывший милиционер указал следователям место, где закопал тело, однако поиски были осложнены тем, что за 20 лет серьезно изменился ландшафт.

В декабре текущего года полковник МВД в отставке Михаил Смирнов признался в убийстве журналиста петербургского издания «Фонтанка» Максима Максимова, пропавшего без вести в июне 2004 года. 60-летнего Смирнова задержали в мае 2024 года. По данным 78.ru, полковник выполнял задания Леонида Колесникова — человека, известного в криминальном мире. По данным «Фонтанки», после признания вины экс-полковник заявил о желании уйти на СВО.

Максимов писал о коррупции в правоохранительных органах, в том числе упоминал Смирнова в своих статьях. После того как репортер собрал сведения по очередному делу, связанному со взяткой таможенным органам, он пропал.

Ранее «Газета.Ru» рассказала подробности об убийстве Максимова.