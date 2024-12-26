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Несколько районов Магаданской области остались без электричества

Несколько населенных пунктов Колымы оказались обесточены из-за проблем с ГЭС
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Shutterstock/Creative Cat Studio

Несколько населенных пунктов в Магаданской области оказались отключены от электричества из-за просадки напряжения в районе Усть-Среднеканской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

«По предварительной информации, сегодня в районе Усть-Среднеканской ГЭС произошла просадка напряжения. Без электроэнергии Омсукчанский округ, поселок Оротукан, западная часть Ольского округа (села Армань, Балаганное, Талон, Тауйск) и часть города Магадана», — отмечается в сообщении.

На данный момент коммунальные службы восстановили подачу электроэнергии в некоторых районах Магадана и селе Армань. Специалисты продолжают работы по возвращению света в дома и на социальные объекты.

Накануне в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение тепла, которое затронуло свыше 100 многоквартирных домов и ряд социально-значимых объектов, включая четыре детских сада, больницу, лицей, гимназию и СОШ. Причиной случившегося послужил дефект трубопровода диаметром 500 мм.

Ранее сообщалось, что жители 74 деревень в Тверской области две недели жили без света.

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