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В Москве ожидается гололедица и до -2°C

Облачность, гололедица и до -2°C ожидается в Москве в четверг
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Владимир Песня/РИА Новости

Облачная погода, гололедица и температура воздуха до -2°C прогнозируется в Москве в четверг, 26 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, дневная температура в столице будет находиться в пределах от -2°C до 0°C и останется такой же в ночь на пятницу, 27 декабря. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.

В Московской области днем похолодает до -5°C, в ночь на пятницу — до -4°C.

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. В Московской области также прогнозируется ухудшение видимости из-за тумана до 200-700 метров.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы до конца года.

В последние дни декабря температура в европейской части страны будет около нуля, а в новогоднюю ночь она начнет постепенно понижаться до -5°C.

Ранее на Сахалине из-за метели приостановили движение автобусов.

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