Похитившие деньги авиакомпании сотрудники получили условные сроки

Технический директор авиакомпании Azur Air и его подчиненный получили условные сроки за хищение денежных средств у компании в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Согласно материалам, один из фигурантов сообщил гендиректору о возникшей необходимости повысить стоимость за обслуживание самолетов авиакомпании техническими специалистами.
Затем второй соучастник сообщил техническим специалистам о необходимости заключить новые договоры на обслуживание с повышенной стоимостью оплаты за час, а также потребовал их перечислять часть из получаемых ими средств за выполнение работ на его банковскую карту якобы для оперативного решения различных небольших финансовых вопросов, связанных с повседневной деятельностью организации.
Соучастники преступления планировали поделить полученные средства. Оба признали вину и полностью возместили ущерб. Сумма не сообщается.
Суд учел эти обстоятельства и принял во внимание состояние здоровья подсудимых и наличие у них несовершеннолетних детей на иждивении, отметило агентство.
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