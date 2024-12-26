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Похитившие деньги авиакомпании сотрудники получили условные сроки

Суд назначил условные сроки двум сотрудникам Azur Air за хищение денег компании
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Shutterstock

Технический директор авиакомпании Azur Air и его подчиненный получили условные сроки за хищение денежных средств у компании в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам, один из фигурантов сообщил гендиректору о возникшей необходимости повысить стоимость за обслуживание самолетов авиакомпании техническими специалистами.

Затем второй соучастник сообщил техническим специалистам о необходимости заключить новые договоры на обслуживание с повышенной стоимостью оплаты за час, а также потребовал их перечислять часть из получаемых ими средств за выполнение работ на его банковскую карту якобы для оперативного решения различных небольших финансовых вопросов, связанных с повседневной деятельностью организации.

Соучастники преступления планировали поделить полученные средства. Оба признали вину и полностью возместили ущерб. Сумма не сообщается.

Суд учел эти обстоятельства и принял во внимание состояние здоровья подсудимых и наличие у них несовершеннолетних детей на иждивении, отметило агентство.

21 декабря московский суд принял решение отправить в СИЗО бывшего заместителя министра просвещения Дениса Грибова по делу о растрате 54 млн рублей бюджетных средств.

Ранее на экс-мэра Сочи завели второе уголовное дело.

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