Под Тюменью шестиклассница сломала обе руки на уроке физкультуры и ушла домой

В Тюменской области школа выплатит 200 тыс. рублей ученице, сломавшей обе руки на уроке физкультуры. Об итогах судебного слушания сообщает URA.RU.

Инцидент произошел, когда шестиклассница из школы в селе Червишево выполняла упражнения «бег с низкого старта». Девочка добежала до финиша и затормозила в стену, вытянув руки перед собой. При этом она испытала сильную боль и заплакала, учитель физкультуры осмотрел руку, но не стал отправлять ученицу к медработнику. Остаток урока она провела на скамейке, а затем самостоятельно ушла домой.

Впоследствии выяснилось, что потерпевшая получила закрытый перелом лучевых костей левого и правого предплечий. Прокурор затребовал в пользу ребенка моральную компенсацию в 700 тыс. рублей, но сотрудники школы пояснили, что девочка пострадала, так как ослушалась учителя, который предупреждал об опасности. В результате суд взыскал с образовательного учреждения 200 тыс. рублей в качестве компенсации.

Ранее в Кургане пятилетняя девочка выпала из окна детского сада и попала в больницу.