Эксперты предупредили об опасности употребления псилоцибиновых грибов

Все больше людей интересуются пользой псилоцибиновых грибов для психического здоровья, однако их употребление может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на экспертов.

Исследования, признающие псилоцибин революционным методом лечения психических расстройств, привели к появлению множества компаний и ретритов, занимающихся продажей психоделических грибов, в странах, где они легальны.

Согласно последним данным британского Национального статистического управления, псилоцибин стал единственным нелегальным наркотиком, популярность которого выросла в 2024 году: его употребление увеличилось на 37,5%, достигнув 1,1% среди лиц в возрасте от 16 до 59 лет, что составляет около 300 000 человек. Он стал почти таким же популярным, как экстази.

По словам экспертов, хотя клинические испытания показывают многообещающие результаты, новые данные свидетельствуют о том, что люди, принимающие псилоцибин без наблюдения специалистов, могут испытывать негативные последствия, включая тревогу, травмы, бессонницу, галлюцинации и чувство деперсонализации.

Псилоцибин — галлюциногенное вещество, обнаруженное в некоторых грибах рода Psilocybe. При связывании с определенной молекулой (рецептором серотонина) в мозге псилоцибин может вызывать изменения настроения, мышления и восприятия. В настоящее время он относится к веществам, не имеющим приемлемого медицинского применения и с высоким риском злоупотребления.

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