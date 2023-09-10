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Ученые рассказали, кому могут быть полезны галлюциногенные грибы

Psychiatric Practice: галлюциногенные грибы могут стать частью терапии депрессии

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Shutterstock

Ученые из Гринвичской больницы провели обзор исследований об использовании психоделиков для лечения психиатрических расстройств. Работа опубликована в Journal of Psychiatric Practice.

Псилоцибин — это встречающееся в природе психоделическое вещество, содержащееся в некоторых грибах. Многие недавние клинические испытания показали положительный эффект псилоцибина при лечении психических расстройств, включая большое депрессивное расстройство и устойчивую к лечению депрессию.

В целом исследования подтверждают, что это вещество имеет терапевтический потенциал, отметили авторы обзора. Однако остается еще много проблем с определением его клинических преимуществ и преодолением юридических препятствий

Официальная позиция Американской психиатрической ассоциации гласит, что в настоящее время недостаточно данных, поддерживающих использование психоделиков для лечения любого психического расстройства за пределами научных исследований.

В 2023 году австралийский регулирующий орган объявил о разрешении психиатрам назначать лечение псилоцибином при устойчивой к лечению депрессии. В США два штата легализовали или декриминализовали псилоцибин (Орегон и Колорадо соответственно).

Ранее ученые выяснили, как повысить уровень гормона, защищающего от болезни Альцгеймера.

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