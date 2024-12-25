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Названы витамины и минералы, в которых больше всего нуждается организм зимой

Ученый Панов: особое значение зимой для россиян имеет витамин D
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Зимой мы сталкиваемся с уменьшением длины светового дня, низкими температурами, скудностью рациона питания, недостатком свежих фруктов и овощей. Все это влияет на общее состояние здоровья. Витамины и минералы являются непосредственными участниками каталитических процессов в организме. Поэтому дополнительное употребление микроэлементов и витаминов в зимний период может помочь нашему организму справиться с особенностями климата и поддержать здоровье, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

«Особое значение для россиян имеет витамин D. Он синтезируется в организме под воздействием солнечного света, которого в зимние месяцы в нашей полосе недостаточно. Витамин D важен для укрепления иммунной системы, поддержания здоровья костей и зубов, а также предотвращения депрессии, которая нередко возникает в условиях недостатка солнца. Недостаток этого витамина может привести к ослаблению иммунитета и повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям», — объяснил он.

Для поддержания нормального уровня энергии и транспортировки кислорода нужно железо. Его недостаток может привести к анемии, которая сопровождается усталостью, слабостью и снижением работоспособности.

В холодную погоду необходим и витамин C. Он играет важную роль в укреплении тканей и иммунитета, помогает организму бороться с простудными заболеваниями и вирусными инфекциями.

«Важную роль в поддержании энергетического баланса и нормальной работы нервной системы играют витамины группы B. Особенно важны витамины B6 и B12, которые способствуют улучшению настроения и снижению уровня стресса. Их дефицит может привести к усталости, слабости и проблемам со сном», — предупредил эксперт.

Цинк — микроэлемент, участвующий в окислительно-восстановительных процессах в организме. Он необходим для поддержания нормальной работоспособности многих органов. Еще одним важным микроэлементом является магний, необходимый для нормализации работы нервной системы и поддержания здорового сна. Он помогает уменьшить мышечные спазмы и судороги.

«Важно отметить, что прием любых витаминов и минералов должен осуществляться только под контролем врача. Самостоятельное назначение добавок может привести к переизбытку определенных веществ, что также негативно скажется на здоровье», — резюмировал он.

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