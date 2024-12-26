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Эксперт объяснила, какую угрозу для здоровья могут нести придверные коврики

Ученый Золотарева: придверные коврики накапливают бактерии и плесневые грибки
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Depositphotos

Придверные коврики выполняют не только декоративную функцию, но и служат важным элементом поддержания чистоты и гигиены в доме. Однако, если за ними не ухаживать, они могут представлять определенную угрозу для здоровья. Особенно это касается ковриков с длинным ворсом, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Одна из главных опасностей заключается в возможности накопления бактерий и плесневых грибов. Если коврик редко подвергается очистке, то он превращается в благоприятное место для развития микроорганизмов. Например, плесневые грибы могут активно размножаться во влажных условиях — а коврики часто бывают сырыми, особенно в осенне-зимний период. Споры плесени способны провоцировать аллергию, различные респираторные заболевания и даже приступы астмы у восприимчивых к ней людей. Не стоит забывать, что коврик у двери накапливает также уличную грязь, которая может содержать патогенные для домашних животных микроорганизмы и яйца гельминтов», — объяснила она.

Кроме того, коврики могут служить местом сбора аллергенов, включая пыльцу растений и шерсть домашних питомцев. Эти вещества остаются на поверхности ковра и при ходьбе поднимаются в воздух, вызывая раздражения дыхательной системы у тех, кто страдает аллергическими реакциями.

«Стоит иметь в виду, что при выборе коврика синтетические материалы предпочтительнее натуральных, поскольку они меньше впитывают влагу и медленнее разрушаются под воздействием плесневых грибов. Хлопковые или шерстяные коврики требуют более внимательного ухода и быстрее изнашиваются», — сказала эксперт.

Важно регулярно чистить коврики, причем изделия с длинным ворсом требуют более частого ухода. Не забывайте использовать подходящие моющие средства, чтобы обеспечить безопасную и эффективную уборку.

«После влажной очистки нужно дать возможность изделию полностью просохнуть, прежде чем возвращать на прежнее место. Кроме того, периодически полезно обрабатывать коврики специальными антисептиками, уничтожающими микроорганизмы и предотвращающими появление плесневых грибов», — резюмировала она.

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