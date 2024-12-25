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В Москве сменился глава департамента ЖКХ

Пост руководителя департамента ЖКХ в Москве занял Раис Чигликов
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Раиса Чигликова новым руководителем столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэра.

«Принять Чигликова Раиса Ринатовича на государственную гражданскую службу города Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Чигликов будет руководить департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра столицы.

Департамент с 2021 года возглавлял Вячеслав Торсунов, он освобожден от должности по собственной инициативе. Чигликов ранее занимал должность первого заместителя руководителя ГБУ «Автомобильные дороги».

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь ранее рассказал, что с 25 декабря для оформления субсидии на оплату ЖКХ через «Госуслуги» потребуется электронная подпись. По словам юриста, из-за неполного пакета документов могут приостановить рассмотрение заявки на предоставление субсидии на срок до 10 рабочих дней.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить после подорожания ЖКУ в 2025 году.

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