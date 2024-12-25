Россиянка продала 250 кг фальшивой красной икры на 1,5 млн рублей

В Тюмени правоохранители задержали жительницу Краснодарского края, которая продала доверчивым покупателям имитацию красной икры под видом настоящей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратились пятеро жителей Барнаула, все они купили с рук красную икру, которая оказалась подделкой. Потерпевшие рассказали, что в сети нашли объявление о продаже деликатеса и встретились с продавцом, которому в общей сложности отдали 1,5 млн рублей.

Выяснилось, что к продаже фальшивой икры оказалась причастна жительница Краснодарского края, женщина приехала в Барнаул, арендовала жилье и заказала крупную партию имитированной красной икры. Товар она упаковала в банки, присыпав сверху тонким слоем настоящей икры.

Мошенницу удалось задержать в Тюменской области. В ходе досмотра личных вещей у подозреваемой были обнаружены несколько килограммов икры и 2 млн рублей наличными, которые она прятала в нижнем белье. В отношении 45-летней россиянки возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все возможные эпизоды ее противоправной деятельности, в том числе в других регионах страны.

Ранее в Петербурге братья-цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагена под видом красной икры.