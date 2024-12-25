В Норвегии полностью остановили движение поездов

Власти Норвегии приостановили движение всех поездов в стране. Об этом сообщается на сайте государственного агентства по развитию и управлению железнодорожным движением.

По данным ведомства, решение о приостановке движения связано с неисправностью в системе связи между поездами и диспетчерским пунктом. Об ошибке стало известно в 7:55 по местному времени (9:55 мск). После этого компания несколько раз объявила о продлении мер вплоть до 20:00 по местному времени.

В некоторых городах Норвегии запустили автобусные маршруты, которые дублируют железнодорожные. Bane Nor взяло на себя обязательство предоставлять пассажирам такси до пункта назначения или оплатить проживание в гостинице, если они не смогут добраться на другом транспорте. Сроки восстановления железнодорожного сообщения не уточняются.

Как заявил пресс-секретарь Bane Nor Ойстейн Ставдал Паулсен в разговоре с газетой VG, агентство не рассматривает внешнее воздействие в качестве причины сбоя — в Bane Nor подозревают, что проблема идет со стороны программного обеспечения.

В октябре 2024 года пассажирский поезд сошел с рельсов в норвежском регионе Нурланд. По данным журналистов, поезд перевозил от 50 до 70 пассажиров и включал в себя пять пассажирских вагонов.

Ранее в Забайкальском крае восстановили движение поездов на станции Бушулей.