В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд

Пассажирский поезд сошел с рельсов в норвежском регионе Нурланд, есть пострадавшие. Об этом сообщил телеканал TV2.

По данным телеканала, поезд перевозил от 50 до 70 пассажиров и включал в себя пять пассажирских вагонов. В полиции Норвегии сообщили, что ранения получили несколько человек, им оказывают помощь.

На месте происшествия работают полиция и службы экстренной помощи. Идет эвакуация пострадавших.

11 октября в Челябинской области произошло столкновение двух грузовых поездов: сошли с рельсов три порожние платформы и одна платформа с грузом. Один из работников локомотивной бригады получил травмы. Восстановительный поезд был направлен на место происшествия. Движение пассажирских поездов не пострадало.

В ночь на 13 октября в Карелии вагон грузового поезда сошел с рельсов между станциями Пояконда и Полярный круг. Пострадавших и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Ранее в Египте столкнулись два пассажирских поезда.