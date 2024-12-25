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В США восьмилетний школьник спас своего друга от удушья

NYP: 8-летний школьник в США спас своего друга от удушья с помощью приема Геймлиха
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Mesa Public Schools

В США восьмилетний школьник спас своего друга от удушья, пишет New York Post.

Инцидент произошел на перемене, когда Томас Конли, ученик начальной школы в Аризоне, заметил, что его друг Исайя подавился в столовой и начал паниковать.

«Я услышал, как он плачет, и спросил: «Что случилось?» — рассказал школьник.

Поняв, что приятель задыхается, Конли применил прием Геймлиха, тем самым спасая жизнь своему другу.

«Я очень благодарна и хотела, чтобы он знал, как я им горжусь», — прокомментировала мать пострадавшего.

Кэндис Конли, мать Томаса, рассказала, что обучение сына основам безопасности и первой помощи было частью их жизни.

Сам Томас не считает себя героем, заявив, что просто хотел помочь товарищу. На торжественном собрании, организованном школой, Конли вручили грамоту.

«Томас превратил обычный обеденный перерыв в необычайный акт храбрости», — отметили представители учебного заведения.

Ранее в США одноклассник спас подростка, у которого случилась остановка сердца.

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