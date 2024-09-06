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Одноклассник спас подростка, у которого случилась остановка сердца

IE: в США одноклассник спас 14-летнего подростка, у которого остановилось сердце

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Laura Machnik/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США одноклассник спас подростка, у которого случилась остановка сердца, пишет Inside Edition. Инцидент произошел на тренировке по баскетболу.

Как пишут СМИ, 14-летний ученик средней школы по имени Джей Джей ушел с утра на тренировку по баскетболу со своими друзьями-одноклассниками. Через несколько минут после начала занятия у подростка случилась остановка сердца. Это увидел его приятель Тревор, который сразу бросился на помощь товарищу.

Друг сделал Джей Джею сердечно-легочную реанимацию, пока остальные сверстники вызывали скорую помощь и выполняли команды Тревора. Когда пострадавший прибыл в больницу, врачи не стали давать его семье благоприятных прогнозов из-за тяжелого состояние пациента.

Тем не менее через неделю после остановки сердца школьник уже мог ходить, а еще через некоторое время его выписали домой.

«Я рад вернуться к своим друзьям», — прокомментировал Джей Джей.

Тревор, спасший жизнь другу, рассказал, он проходил курсы реанимации после того, как у знакомого семьи случилась тромбоэмболия легочной артерии. Правда, он не догадывался, что вскоре применит эти знания на практике — и весьма успешно.

Ранее в Австралии репортер во время прямой трансляции спас тонущего мальчика.

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