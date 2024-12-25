В Вайоминге полицейские спасли кошку, застрявшую в дымоходе

В Вайоминге полицейские спасли из дымохода застрявшую кошку, пишет UPI.
Полиция города Пауэлл, штат Вайоминг, сообщила о необычном инциденте, в ходе которого была спасена кошка, застрявшая в дымоходе. Сотрудники правоохранительных органов получили вызов из дома, жители которого услышали жалобное мяуканье животного.
Прибывшие на место сержант Дастин ДельБьяджио и офицер Айзек Гутьеррес обнаружили, что кошка забралась слишком далеко в дымоход. Попытки достать ее с помощью предметов, брошенных с крыши, не увенчались успехом.
«Мы вдвоем попытались протиснуться в камин, чтобы ухватиться за кошку и вытащить ее оттуда», — рассказал ДельБьяджо изданию Powell Tribune.
Спасенная кошка оказалась грязной и испытывала жажду, но, к счастью, не получила травм.
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