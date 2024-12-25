SfGate: двух поросят в Майами помиловали в честь Рождества

В Майами прошла церемония помилования двух поросят в честь Рождества, пишет SfGate. Теперь их не приготовят к праздничному столу.

В пятницу в центре Майами состоялась необычная церемония помилования двух поросят, Глинды и Эльфабы, которые теперь будут жить в приюте для животных. Мэр округа Даниэлла Левин Кава предоставила им публичное помилование, аналогичное традиции Белого дома, где на День благодарения помилуют индеек.

Четырехмесячные поросята теперь будут жить в приюте на юге Майами в течение ожидаемых 12-15 лет.

«Праздники — это время благодарности и воссоединения с близкими, но не самое лучшее время, чтобы быть свиньей в Майами», — пошутила чиновница.

Идея провести такое мероприятие возникла у владельца ресторана Эрика Кастелланоса.

«Мы на самом деле не едим индейку здесь, в Майами. Мы едим свинину», — отметил он.

Мероприятие привлекло внимание местных жителей, которым понравилась эта шутливая церемония.

Ранее в США полицейские поймали свинью, сбежавшую из приюта более месяца назад.