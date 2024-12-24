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В Японии мужчина вернулся домой и наткнулся на медведя

Kyodo: житель японской Фукусимы обнаружил в своей гостиной медведя
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Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

Житель японского города Китаката в префектуре Фукусима наткнулся в своем доме на медведя. Об этом пишет агентство Kyodo.

60-летний мужчина вернулся домой вечером в понедельник, 23 декабря, и увидел медведя ростом 90 см в гостиной. Хищник засунул голову под котацу — традиционный низкий столик, под столешницей которого находится жаровня.

Владельцу дома удалось сбежать невредимым к соседям. Полиция позже ограничила доступ на эту территорию, информацию передали охотникам.

В начале декабря сообщалось, что на северо-востоке Японии в городе Акита медведь трое суток бродил по супермаркету. Хищник пробрался в торговый зал и напал на одного из сотрудников. По данным телеканала NHK, мужчина получил травмы, но смог отбиться от медведя и сбежать. Животное пытались отловить полицейские и сотрудники экстренных служб. Поймать его удалось благодаря сети сенсорных ловушек, которые расставили на территории магазина.

Ранее три белых медведя пытались вломиться в дом вахтовиков на Ямале.

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