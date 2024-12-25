В Самаре мальчик попал в больницу с переломом ноги после падения окна в лагере

В Самаре на 11-летнего школьника в лагере упало окно

В Самаре 11-летнего ребенка госпитализировали с переломом после дня в детском лагере. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в учреждении на школьника упала оконная рама. В результате он получил перелом ноги. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего, ему оказали всю необходимую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Сейчас проводятся мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Тюменской области на уроке физкультуры шестиклассница сломала обе руки. Она выполняла упражнение с бегом, но в процессе, чтобы не врезаться в стену, выставила руки. Педагог не направил ребенка к медработнику, но позже выяснилось, что девочка получила травмы. В результате школа заплатила семье пострадавшей 200 тысяч рублей.

Ранее в Москве мальчик попал в больницу с травмой черепа после того, как его избил отец.