Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мальчик попал в больницу с травмой черепа после того, как его избил отец

РЕН ТВ: в Москве мужчина проломил череп двухлетнему сыну
close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Москве двухлетнего ребенка госпитализировали с травмой черепа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, пострадавшего ночью избил отец. По какой причине это произошло, не сообщается. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом. Медики направили пациента в нейрохирургическое отделение.

В полиции начали проверку по факту произошедшего. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Хабаровском крае суд вынес приговор отцу двухлетней девочки. По версии следствия, 37-летний пьяный мужчина нанес пострадавшей травмы поленом и ножом. После избиения на место приехали медики, но спасти пострадавшую не смогли.

Родитель находился на учете у психиатра и нарколога. Его признали вменяемым и приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее десятилетний мальчик попал в больницу после жестокого избиения отцом в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами