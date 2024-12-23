В Москве мальчик попал в больницу с травмой черепа после того, как его избил отец

В Москве двухлетнего ребенка госпитализировали с травмой черепа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, пострадавшего ночью избил отец. По какой причине это произошло, не сообщается. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом. Медики направили пациента в нейрохирургическое отделение.

В полиции начали проверку по факту произошедшего. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Хабаровском крае суд вынес приговор отцу двухлетней девочки. По версии следствия, 37-летний пьяный мужчина нанес пострадавшей травмы поленом и ножом. После избиения на место приехали медики, но спасти пострадавшую не смогли.

Родитель находился на учете у психиатра и нарколога. Его признали вменяемым и приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее десятилетний мальчик попал в больницу после жестокого избиения отцом в Подмосковье.