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В Петербурге мужчина выгнал жену из квартиры без телефона и документов

В Петербурге местный житель выгнал жену из квартиры без телефона и документов
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Семейная драма, развернувшаяся в Калининском районе Санкт-Петербурга, дошла до правоохранительных органов. Об этом сообщает «Мойка78».

По информации издания, местная жительница ранним утром 25 декабря оказалась на улице без мобильного телефона и документов. Со слов потерпевшей, за дверь ее выставил супруг. Женщина обратилась в полицию.

Пострадавшая также сообщила, что в квартире, где она проживает с мужем, остались трое детей. Приехавшим по адресу правоохранителям сначала дверь никто не открыл, однако после вызова МЧС из квартиры «все же кто-то показался», приводит подробности издание.

Недавно в Петербурге пенсионерка узнала, что сын продал ее квартиру.

В октябре домой к 76-летней жительнице Невского района пришли неизвестные мужчина и женщина, которые объявили себя новыми владельцами принадлежащего ей жилья. Хозяйка позвонила сыну и узнала, что он объявил себя банкротом и продал жилплощадь на проспекте Большевиков вместе с ней. Мужчина заявил, что мать должна платить арендную плату, если хочет оставаться в своей квартире.

Ранее россиянка из ревности подожгла дверь в квартире своей соперницы.

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