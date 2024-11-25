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Россиянка из ревности подожгла дверь в квартире своей соперницы

В Твери женщина пыталась сжечь квартиру соперницы

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Управление МВД России по Тверской области/VK

Жительница Твери стала фигуранткой уголовного дела, она решила сжечь квартиру своей соперницы из ревности. Об этом сообщает областное управление УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 56-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что неизвестные подожгли входную дверь в ее квартиру. Полицейские, опросили соседей и просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома.

Личность поджигательницы удалось установить, ею оказалась 42-летняя ранее судимая тверчанка. Злоумышленница призналась в содеянном, она объяснила, что мотивом к совершению преступления стала личная неприязнь к новой избраннице своего приятеля. В день происшествия злоумышленница распивала алкоголь, после чего пришла в дом, где проживает ее обидчица, и зажигалкой подожгла дверь.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина изрезал ножом решившую выгнать его из дома сожительницу с сыном. Женщина получила ранения в живот, в плечо и ягодицу, у ее сына — рана под ребром, из-за которой у него не двигается левая рука и больно дышать. Следователи возбудили дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее россиянин из ревности облил бензином и поджег возлюбленную.

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