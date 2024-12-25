В Москве двое приятелей насиловали женщину, пока третий смотрел

В Москве осудили троих мужчин за изнасилование одной женщины

В Москве суд вынес приговор молодым людям, которых подозревали в изнасиловании женщины. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на улице Академика Королева. По версии следствия, они искали ту, над которой смогли бы надругаться. В результате они заметили женщину, сократили расстояние и напали.

Затем один из них толкнул пострадавшую так, что она упала, после чего двое изнасиловали ее.

«Третий наблюдал за окружающей обстановкой, повторяя, что тоже собирается совершить тяжкое преступление», – поделились в прокуратуре.

В результате женщине удалось вырваться, от насильников она сбежала.

В отношении всех троих возбудили уголовное дело. Прокуратура просила о 9,5 года лишения свободы для каждого. Суд приговорил двоих фигурантов к девяти годам лишения свободы, третьего – к четырем. Эти сроки они проведут в колонии общего режима.

Ранее в Москве троих мужчин обвинили в изнасиловании беспомощной соседки.