Захарова подтвердила, что Канберра обратилась к РФ из-за австралийского наемника

Захарова: Канберра обратилась к Москве из-за австралийского наемника в зоне СВО

Австралийские власти действительно обратились к российским коллегам из-за задержания в зоне СВО наемника и гражданина Австралии Оскара Дженкинса. Информацию об этом подтвердила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я могу подтвердить, что австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу. В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется», — рассказала дипломат.

До этого в социальных сетях распространилось видео, на котором наемника из Австралии, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают российские военные.

По данным телеканала ABC, мужчина воевал на стороне Украины и был взят в российский плен в Краматорске.

24 декабря премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что посла РФ Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации вокруг наемника.

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