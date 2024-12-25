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Россиянин требовал интимные фото у девятилетней девочки из Петербурга и присылал свои

В Казани задержали мужчину, который просил девятилетнюю девочку присылать фото
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Pixabay

В Казани задержали мужчину, совершившего преступление против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в петербургском Следкоме.

Расследование было начато после того, как в ноябре этого года в отдел полиции по Выборгскому району Петербурга обратилась женщина. Она рассказала, что с ее маленькой дочерью несколько месяцев переписывался неизвестный ей человек.

23 декабря подозреваемого задержали в Казани и переправили в Санкт-Петербург, им оказался 39-летний уроженец Кировской области. По версии следствия, он поддерживал переписку с ребенком с июля по ноябрь, требовал у девятилетней девочки фото интимного характера, присылая ей аналогичные снимки и сообщения.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Его обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста. В ходе допроса он полностью признал вину, а также сообщил о других жертвах. Сейчас фигурант находится под стражей.

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