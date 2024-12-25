Инцидент с вооруженным мужчиной в школе прокомментировали в МВД

МВД: пришедший с ножом в лицей Волгограда мужчина был в наркотическом опьянении

Мужчина, который заявился вооруженным в одну из школ Волгограда, был в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

«В подразделение полиции доставлен 52-летний мужчина, который по внешним признакам, предположительно, находится в состоянии наркотического опьянения», — заявили в полиции.

Также там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

До этого в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что 25 декабря мужчина с признаками неадекватного поведения пытался зайти в лицей №3 Тракторозаводского района. Незнакомца остановил школьный охранник. Он же нажал тревожную кнопку, когда незваный гость отказался покинуть образовательное учреждение.

Ранее в Скопине неадекватный мужчина предлагал школьницам сопроводить их до дома.