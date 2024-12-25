Неадекватный мужчина попытался проникнуть в российскую школу

В Волгограде неадекватный мужчина пытался зайти в школу, его задержали

В Волгограде мужчина с признаками неадекватного поведения попытался проникнуть в местный лицей, но у него ничего не вышло. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград №1».

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. По информации канала, мужчина попытался зайти в здание лицея №3 вместе с группой детей. По неподтвержденным данным, с собой у него был нож.

Незнакомца остановил школьный охранник. Он поинтересовался, зачем мужчина зашел в образовательное учреждение, а когда тот не смог дать внятного ответа, попросил покинуть здание. Получив отказ, охранник воспользовался тревожной кнопкой. Вывести из школы мужчину помогли сотрудники Росгвардии.

Задержанным оказался 52-летний местный житель, он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

Ранее в Скопине неадекватный мужчина предлагал школьницам сопроводить их до дома.