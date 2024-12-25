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В Набережных Челнах неизвестный выстрелил в работника фитнес-клуба и попал на видео

В Набережных Челнах посетитель фитнес-клуба открыл стрельбу и ранил работника

В работника фитнес-клуба в Набережных Челнах выстрелил неадекватный посетитель, сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел днем 25 декабря в фитнес-клубе «Адреналин» на улице Раскольникова. Неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника заведения из, предположительно, травматического пистолета и попал ему в ногу. Судя по видео, опубликованному в Telegram-канале «Челны онлайн», стрелок в черном нажал на курок, проходя мимо стойки ресепшена, за которой стояли девушка и мужчина.

Раненый схватился за ногу и обернулся, а злоумышленник вновь стал целиться в жертву и покинул заведение. В правоохранительных органах подтвердили, что в результате стрельбы пострадал один человек. Его доставили в БСМП и отправили на срочную операцию. Он находится в стабильном состоянии. Злоумышленника разыскивают.

Ранее в Петербурге пьяный покупатель выстрелил в лицо продавцу в магазине.

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