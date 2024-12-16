В Петербурге пьяный покупатель выстрелил в лицо продавцу в магазине

В Кировском районе Петербурга задержан подозреваемый в нападении на сотрудника магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в круглосуточном магазине на проспекте Стачек, в помещение торговой точки вошел неизвестный мужчина. Между покупателем и продавцом произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал травматический пистолет, выстрелил в лицо сотруднику магазина и скрылся.

Наряд полиции задержал стрелявшего, им оказался 44-летний местный житель. Пострадавший продавец госпитализирован в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петроградском районе Петербурга трое подростков пытались устроить налет на алкомаркет. Юноши, вооруженные ножами, потребовали у продавца открыть витрину и отдать им несколько бутылок спиртного. Получив отказ, злоумышленники скрылись, сотрудник магазина обратился в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, личности подростков устанавливаются.

Ранее в Ленобласти мужчина устроил стрельбу и напал на полицейского с системным блоком.