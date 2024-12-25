Тренер: за новогодние каникулы россияне могут запустить процесс похудения

Убрать жир на животе или сбросить сразу весь лишний вес за неделю – это фантастика. Но зато за время новогодних каникул можно успеть запустить процесс похудения, заложив основу, которая вскоре позволит добиться тонкой талии без жестких диет и риска для здоровья. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала фитнес-тренер FPA, диетолог Светлана Минакова.

Перестройка питания и физической активности поможет сделать первый важный шаг на пути к красивой фигуре, а к лету ее получить. Тренер призвала помнить, что не существует локального жиросжигания, поэтому сделать так, чтобы похудела конкретная часть тела – например, живот – нельзя.

Для запуска процесса похудения важно питаться с удовольствием и воздержаться от жестких диет, так как эффект от них очень короткий, а завершение сопровождается набором даже большего веса. Кроме того, следует всегда помнить про увлажнение и пить в течение дня достаточно воды, подчеркнула эксперт. Она порекомендовала начать с замены простых углеводов и сахара (сладостей, выпечки) на сложные углеводы (цельнозерновые продукты, овощи и бобовые). Нужно следить, чтобы организм потреблял достаточное количество белков, необходимых для состояния мышц и ускорения метаболизма.

Питаться нужно регулярно 4–5 раз в день небольшими порциями, причем каждый прием пищи должен включать белки, углеводы, полезные жиры. Омега-3 жирные кислоты, которые есть в рыбе, льняном масле, авокадо, вообще незаменимы – они ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию жира, заявила Минакова.

Специалист призвала сочетать новые пищевые привычки с тренировками по три-четыре раза в день длительностью от 30 до 40 минут. Акцент, по ее словам, лучше сделать на кардионагрузках и упражнениях для кора.

«Питание – это основа, но не менее важны и физические тренировки», — заключила тренер.

Ранее фитнес-тренер дал советы, как быстро похудеть после новогодних праздников.