Хирург о потере зрения после пластической операции: «Риски есть всегда»

Любая операция сопряжена с рисками осложнений, в том числе серьезных, так как врач, по сути, вмешивается в организм, считает член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин. Так он в пресс-центре НСН прокомментировал недавний случай с пластической операцией, после которой пациентка ослепла.

Напомним, речь идет о супруге президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инне, которая потеряла зрение после неудачной операции по удалению верхней кожи век в российской клинике.

«Любая процедура всегда имеет определенный риск. Можно ослепнуть не только после блефаропластики, нежелательные последствия могут произойти в любой операции», — прокомментировал ситуацию Пахилин.

Такие риски есть не только в работе хирурга, но и любого другого врача, ведь речь идет о вмешательстве в организм, добавил он. При этом зачастую причины тех или иных осложнений выявить непросто, но, как правило, в клинике есть ведущий хирург, который берет на себя ответственность за последствия перед руководством.

В любом случае опытный пластический хирург должен максимально включиться в любую нестандартную ситуацию, возникшую во время операции, добавил врач. Также он напомнил о случаях, когда пациенты сами отказываются от наблюдения после процедур. При таком варианте врач ничего сделать не сможет, заключил он.

Потерявшая после операции зрение женщина прошла уже через четыре операции в Италии, в результате которых удалось восстановить лишь один глаз на 30%. Ее ждут еще четыре операции.

На днях стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест пластического хирурга Екатерину Лонскую, после операции которой Инна Борода потеряла зрение. Ей предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, она не обследовала надлежащим образом пациентку, не узнала, какие препараты та принимает, что и привело к серьезным последствиям. Свою вину хирург не признала.

Ранее россиян призвали обратиться к косметологу прежде, чем решиться на пластику.