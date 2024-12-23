Хирурга, чья пациентка почти ослепла, отправили под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест пластического хирурга Екатерину Лонскую, после операции у которой супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода практически лишилась зрения. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде сообщили, что в отношении Лонской избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие полагает, что Лонская не провела надлежащее обследование перед операцией и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что привело к серьезным последствиям. Хирург не признала свою вину. Ей предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам адвоката потерпевшей, по делу уже проведены обыски и продолжаются другие следственные действия. Сторона потерпевшей готовит иск о возмещении ущерба.

В ноябре сообщалось, что найден новый способ проведения пластических операций с минимальным травматизмом.

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