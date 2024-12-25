«Ботокс с последствиями»: в России набирает обороты «серая» косметология

В России большую конкуренцию официальным салонам красоты начали составлять «серые» косметологи, которые предлагают те же услуги, но значительно дешевле. Однако это опасно, поэтому обещание сделать укол ботокса за пять тысяч рублей может грозить последствиями, предупредила член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова.

«Если мы зайдем на серьезные площадки, там будут предложения на ботокс за четыре-пять тысяч рублей. Это говорит о том, что там используются странные препараты и далеко не врачи», — подчеркнула эксперт в пресс-центре НСН.

Проблема в том, что пройти двухмесячные курсы и начать колоть ботокс и другие препараты достаточно легко. Но фотографиями с последствиями от таких процедур завален весь интернет – пострадавшие также гнались за экономией, отметила Анчикова. Она призвала не выбирать дешевизну, подчеркнув, что в данном случае безопаснее будет пару раз сэкономить, к примеру, на колбасе. Выбирать следует строго грамотного врача, хорошую клинику, у которой есть лицензия и все необходимые документы – это дает гарантии успешного и безопасного подхода.

«Не надо вестись на дешевые акции и предложения, так можно навредить себе на всю жизнь», — заключила специалист.

Напомним, до этого косметолог рассказала, что в России постепенно уходит тренд на большие губы. Так, в Москве, по ее словам, эту моду сменил тренд на натуральность, а большие губы себе еще делают только в регионах.

Ранее в Башкирии косметолог без лицензии изуродовала пациентку процедурой.