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В Башкирии косметолог без лицензии изуродовала пациентку процедурой

В Уфе косметолог без лицензии покалечила пациентку во время процедуры

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Global Look Press

В Уфе местную жительницу задержали по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

Как установили правоохранители, в 2021 году обвиняемая проводила косметологические процедуры без лицензии, при этом нарушала установленную методику их проведения и использовала незарегистрированное оборудование. Это привело к «неизгладимой травматизации лица» одной из пациенток, что было доказано экспертизой.

Несмотря на фиксацию нарушений и отсутствие лицензии, фигурантка продолжала работать, как и прежде, пока ее не задержали. Сейчас женщина находится под стражей, пока следователи собирают доказательства по уголовному делу и ищут других людей, которым не повезло с выбором специалиста.

Ранее эксперт сообщил, что в России начался бум на пластические операции из-за эпидемии ожирения.

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