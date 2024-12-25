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В Петербурге суд впервые оштрафовал фигуранта дела за нарушение военного положения

В Петербурге мужчину осудили за нарушение военного положения
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Freepik.com

Суд вынес приговор петербуржцу, который поехал заниматься волонтерской деятельностью, но нарушил военное положение. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Инцидент, из-за которого мужчина из Шушар предстал перед судом, произошел в пгт Новопсковск в ЛНР. Мужчина занимался доставкой посылок военнослужащим, но делал это в комендантский час.

Таким образом, волонтер нарушил указ главы региона, связанный с военным положением. Сам фигурант вину признал.

Мужчину обязали выплатить штраф в размере 500 рублей. Это дело стало первым в регионе о нарушении режима военного положения.

До этого суд обязал гражданина РФ выплатить штраф за подрыв двух участков железной дороги. По версии следствия, в Запорожье мужчина связался с украинскими кураторами и согласился работать на них. Он планировал серию терактов, но его задержали после второго. Фигуранта приговорили к 22 годам заключения, первые пять лет из которых он проведет в тюрьме.

Ранее россиянин разместил в соцсетях фото с нацистской символикой и поплатился в суде.

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