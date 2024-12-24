В Калининграде избили мужчину, который сбежал, не заплатив за поездку в такси

В Калининграде таксист попросил товарища проучить пассажира, не заплатившего за поездку. Об этом сообщает УМВД области.

По данным полиции, 34-летний местный житель пострадал от нападения неизвестного, который подкараулил его у дома на улице Трибуца и принялся избивать. Пострадавший обратился в больницу, где медики диагностировали у него перелом ребер, что расценивается как средней тяжести вреда здоровью.

Нападавшего доставили в отдел внутренних дел, на допросе он пояснил, что избил калининградца, чтобы напомнить ему о долге. Оказалось, что незадолго до этого потерпевший доехал до дома на такси, но не расплатился с водителем, пообещав отдать деньги позже. Таксист так и не дождался оплаты и попросил своего знакомого вмешаться.

Возбуждено уголовное дело, посреднику, выбивавшему долг, грозит лишение свободы на три года.

Ранее подросток ударил таксиста ножом в шею, чтобы не платить за поездку.