Врач объяснила, почему после алкоголя зубы становятся шершавыми

После употребления спиртного некоторые люди замечают, что зубы становятся шершавыми, а на эмали ощущается тонкий налет. Данное явление связано с химическим воздействием, которое алкоголь оказывает на ротовую полость. Об этом в интервью РИАМО рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

По ее словам, во многих видах алкоголя, особенно в коктейлях и винах, содержится большое количество кислот, которые воздействуют на эмаль и нарушают целостность ее структуры. Кроме того, этиловый спирт уменьшает секрецию слюны, необходимую для защиты зубов и удаления остатков пищи.

«Чтобы снизить ощущение шероховатости на зубах, как можно чаще полощите рот чистой водой. Жидкость смывает остатки сахара и танинов с поверхности зубов и нейтрализует действие вредных кислот», — посоветовала стоматолог.

До этого Радько перечислила новогодние напитки, которые особенно вредны для зубов.

Негативное воздействие на зубную эмаль, по ее словам, оказывают шампанское, глинтвейн, фруктовые коктейли и ликеры, так как они содержат сахар и кислоты.

С особой осторожностью врач рекомендует употреблять кофейные ликеры, поскольку они наносят двойной вред зубам: кофе окрашивает эмаль, а сахар и алкоголь снижают защитные функции слизистых рта. Следует ограничиться небольшой дозой напитка — не более 150 мл.

Ранее врач развеяла самый популярный миф о зубной эмали.