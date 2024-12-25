WOB: в Индонезии женщину унесло в море во время фотосессии

В Индонезии женщину унесло в море во время фотосессии на скалистом берегу, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, Мерлин Септиана и ее друзья отправились на популярный пляж Семети на острове Ломбок, где решили сделать фотографии на скалистом утесе. Однако во время позирования для снимков женщину неожиданно унесло в море мощной волной.

Приятели пытались достать Мерлин из воды с помощью веток и удочек, но не справились с этой задачей самостоятельно. К моменту, когда приехали спасатели, женщина уже скрылась из виду. После нескольких часов поисков Септиану нашли лежащей на скалах.

К сожалению, медики не смогли ей помочь, а местные власти предупредили людей, чтобы они помнили о технике безопасности, находясь рядом с водой.

Ранее мужчина искупался в море и остался парализованным.