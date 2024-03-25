Мужчина искупался в море и остался парализованным

Американец остался парализованным после того, как искупался в море в Мексике, пишет Inside Edition. Это случилось после того, как его накрыло волной.

Джаред Хилл рассказал, что отдыхал в Мексике со своим другом, когда решил искупаться в море. Однако когда мужчина зашел в воду, его накрыло сильной волной и прибило к камням. Удар был такой силы, что турист перестал чувствовать свое тело.

«Он кричал и не мог пошевелить телом. Я взял его на руки, вытащил на пляж и начал звать на помощь», — вспоминает приятель Джареда Джастин Рэйфорд.

Через три часа пострадавший все-таки оказался в больнице, правда, мужчинам пришлось заплатить местным врачам $5000, чтобы те начали делать свою работу. Обследование показало, что Джаред сломал шейные позвонки, а его спинной мозг был поврежден.

Нейрохирурги настояли на том, чтобы провести срочную операцию, но запросили за процедуру $20 тысяч, что удивило и разозлило Джастина одновременно.

«Там врачи не носят перчаток. Они не моют руки. Они не носят средств индивидуальной защиты», — продолжил возмущаться мужчина.

Через несколько дней мужчин доставили в США, где медики оказали всю необходимую помощь Хиллу.

«Они обнаружили, что титановые детали, которые поставили Джареду в Мексике, были не только не того размера, но и находились не в тех местах, — сообщил Рэйфорд.

После вмешательства американских медиков Джаред пошел на поправку и теперь проходит курс восстановления.

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