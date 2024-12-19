Врач развеяла главные мифы о борьбе с похмельем

Существует много мифов об определенных продуктах и напитках, относительно их антипохмельных свойств. При этом они не только не помогают, но и могут усугубить ситуацию. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«К таким «чудодейственным» средствам относят жирную пищу или небольшую дозу спиртного. На деле жирные блюда только увеличивают нагрузку на печень и поджелудочную железу, а алкоголь лишь ненадолго облегчает симптомы за счет повторной интоксикации, которая вскоре усугубляет состояние», — отметила Сережина.

Еще одно заблуждение, по ее словам, связано с употреблением маринадов для восстановления солевого баланса. Но на деле избыток соли перегружает почки, особенно в сочетании с обезвоживанием, вызванным алкоголем. Вместо рассолов специалист посоветовала пить несладкие морсы и воду с лимоном.

Не поможет при похмелье и кофе, поскольку вызывает лишь дополнительное обезвоживание. Что касается активированного угля, он утром уже бесполезен, ведь токсичные вещества уже всосались в кровь, добавила врач.

Лучший способ избавиться от похмелья — до него не доводить, контролируя количество выпитого, подчеркнула она.

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