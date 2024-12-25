Российского школьника с болью в ухе ждал на приеме у врача неприятный сюрприз

В Москве врач достал из уха мальчика, который жаловался на боли, таракана

В Москве врачи ГКБ им. М.П. Кончаловского помогли 13-летнему школьнику, который жаловался на сильную боль в ухе. Медики обнаружили в слуховом проходе ребенка таракана. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Боль появилась у ребенка ночью, о чем он сразу же рассказал матери. Женщина попыталась самостоятельно обработать ухо, но лучше сыну не стало, так что она отвезла его к лору. Врач во время осмотра пациента увидел, что причиной дискомфорта стало насекомое, которое забралось в слуховой проход школьника.

«Удаление насекомого, к счастью, прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не повреждены», — рассказал отоларинголог больницы Алексей Прянишников.

Врач предупредил, что в подобных случаях не стоит извлекать «незваного гостя» самостоятельно, необходимо как можно быстрее обращаться за квалифицированной помощью.

Мальчик пробыл в стационаре один день, на следующий день он отправился домой.

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