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Одного из выживших при крушении самолета в Актау узнали по видео родственники

Житель Грозного узнал родственника среди выживших при крушении самолета в Актау
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Иса Таженбаев/ТАСС

Житель Грозного Икбал Байрамов узнал своего племянника среди выживших при крушении самолета Embraer в Актау в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне только что фотку отправили, видео отправили — он жив и здоров, на ногах ходит. У него все отлично <...> Куда ехать, куда обратиться — не знаю. Куда мне ехать? В Казахстан ехать? Как с ним встретиться? Этого не знаю», — заявил Байрамов.

Он добавил, что в последний раз его 21-летний племянник выходил на связь рано утром, он сообщил, что самолет готовится к вылету.

До этого в МЧС Казахстана сообщили, что в пассажирском самолете, разбившемся в городе Актау на западе Казахстана, находились 69 человек.

25 декабря в городе Актау упал самолет, принадлежавший компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines). Воздушное судно летело из Баку в Грозный, но ушло на запасные аэродромы из-за сильного тумана в грозненском аэропорту.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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