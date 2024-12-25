В Тюменской области педагог оскорбила ученика и лишилась работы

В Тюменской области учительница набросилась на ученика и потеряла работу. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в СОШ «Луговская» Тюменского района. На кадрах с места инцидента заметно, как педагог схватила школьника и попыталась вытащить его из-за стола, затем стала что-то говорить. По данным издания, женщина угрожала и требовала, чтобы ребенок «закрыл рот», «встал» и «ушел».

Как рассказала мать одного из учащихся, шестиклассник вместе со сверстником на уроке играл ручками. Звук был не слишком громким, но вывел педагога из себя.

В информационном центре правительства Тюменской области отреагировали на ситуацию. Там заявили, что инцидент «не соответствует нормам профессиональной этики педагога». В департаменте образования региона организовали проверку, после которой трудовые отношения с директором и учителем расторгли.

Известно, что учительница преподавала язык и литературу, педагогической деятельности она посвятила 27 лет.

Ранее жители Находки начали собирать подписи в защиту учителя, набросившегося на пятиклассника.