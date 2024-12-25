Жители российского города собирают подписи в защиту учителя

В Находке родители учеников школы №25 создали петицию в защиту учителя математики Василия Гелыка, который уволился после инцидента с учеником. Об этом пишут «Известия».

Видеозапись происшествия вызвала общественный резонанс, и петиция, собравшая более 1,2 тыс. подписей, призывает оставить педагога на работе. Подписанты описывают Гелыка как «терпеливого и отзывчивого» учителя и подчеркивают, что педагогам часто не хватает прав в конфликтных ситуациях с учениками.

Петиция была направлена директору школы Олегу Мозговому и акцентирует внимание на необходимости глубокого анализа конфликта, особо отмечая провокации со стороны ученика.

По мнению доцента РАНХиГС при президенте РФ Ивана Грибкова, для защиты учителя необходимо три условия: законность его действий, готовность отстаивать свою честь и репутацию, а также поддержка со стороны сообщества. Однако последствия подобных инцидентов могут долго негативно сказываться на психоэмоциональном состоянии педагога. Грибков также утверждает, что физическое воздействие учителя на ученика недопустимо за исключением ситуации самозащиты.

С юридической стороны, адвокат Роман Роза сообщает, что в России предприняты меры по защите учителей, включая изменения в закон «Об образовании», которые признают особый статус педагогов и их права. Хотя учителя могут обращаться в комиссии по разрешению споров, многие из них не знакомы с законодательными новшествами, что усугубляет ситуацию. Грибков отмечает, что администрации учебных заведений недостаточно активно обучают педагогов и не реагируют на возникающие проблемы.

Ранее учительница избила школьника, который обвинил ее в плохой успеваемости всего класса.