Заставившую выпить чистящее средство сына россиянку отправили в колонию

Красноярка, напоившая сына «Азелитом», получила пять лет колонии

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае 34-летнюю женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

Согласно материалам дела, в июле 2024 года жительница Манского района заставила выпить 11-летнего сына кружку чистящего средства после семейного конфликта.

«Сын упрекнул мать в злоупотреблении алкогольными напитками, после чего женщина взяла металлическую кочергу и нанесла мальчику один удар по голове, затем налила в стакан чистящее средство и заставила ребенка его выпить», — рассказали в ведомстве.

При этом женщина знала об угрозе для здоровья сына. Когда состояние мальчика ухудшилось, она не предприняла никаких действий. Врача вызвал отец ребенка, который заметил, что сыну плохо.

Обвиняемая в ходе следствия заявила, что «ударила сына кочергой случайно», а чистящее средство дала выпить, чтобы тот «перестал ее оскорблять».

Мальчику два месяца оказывали помощь в стационаре, он до сих пор восстанавливается дома.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в Следственном комитете.

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