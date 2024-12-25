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Кадыров отреагировал на крушение летевшего в Грозный самолета

Кадыров выразил соболезнования родным погибших при крушении самолета в Актау

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил соболезнования родственникам погибших при крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, летевшего в Грозный.

«Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — написал Кадыров.

Позже он обновил пост, добавив, что сообщается о 25 выживших.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее сообщалось, что упавший в Актау самолет был перенаправлен в Махачкалу.

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Крушение самолета в Казахстане
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